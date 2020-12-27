Barış Doster kimdir? Barış Doster kaç yaşında, nereli? Barış Doster hayatı ve biyografisi!

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Dikkat çekici yorumları ile dikkatleri çeken Barış Doster yorumu kimliği yanında siyasi yönü de vardır. Peki, Barış Doster kimdir? Barış Doster kaç yaşında, nereli? Barış Doster hayatı ve biyografisi!

BARIŞ DOSTER KİMDİR?

Barış Doster, 1973 senesinde Kars'ta dünyaya geldi.

Kars Gazi İlkokulu'nu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

1990 senesinde Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitiren Doster, 1994 senesinde de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduğu üniversitenin İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Türk siyasal yaşamı üzerine yazdığı tezle yüksek lisans, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda izlediği dış politikayı, Türk dünyasına ve mazlum milletlere dönük yaklaşımını incelediği çalışmayla da doktorasını tamamladı.

2011 senesinde siyasi tarih alanında doçent olan Barış Doster, Üniversitede okurken çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı.

Türk siyasî hayatını, Türk dış politikası, milletlerarası ilişkiler konularında çok sayıda haber, söyleşi, yazı dizisi hazırladı. Çeşitli dergi ve kitaplarda makalelerinin yayınlanmasıyla birlikte, konferans ve seminerler de verdi.

Gazeteciliğe ilk adımını 1994 senesinde atan Doster, 1996- 2006 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. .

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Jeopolitik, Dış Sayfa ve Bildiren dergilerinin yazı kurulu üyeliği yaptı.

27 Ekim 2007 tarihinde Hülya Arıksoy ile nikah masasına oturdu.

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