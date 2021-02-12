Barış Diri - Derinden şarkı sözleri
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Barış Diri - Derinden şarkı sözleri

12.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:04
Barış Diri - Derinden şarkı sözleri

Müzik dünyasının başarılı yapımlarını bir araya toplayan dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı'nda çalan Derinden şarkısı Youtube Trendlerdeki yerini aldım. Barış Diri - Derinden şarkı sözleri haberimizde..

Youtube Trendler'deki yerini alan Barış Diri - Derinden şarkı sözlerini sizler için derledik.

BARIŞ DİRİ DERİNDEN ŞARKI SÖZLERİ

(Bazen Hayat Çok Kötü Gidiyor Ve Ben Onu Nasıl Anlatacağımı Bilemiyorum)

Kuşlar içimden düşümden uçmuş

(Yani derinden derinden)

Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış

(Yani derinden derinden)

Aşklar savaşlar şiirden çıkmış

(Yani derinden derinden)

Putlar ikonlar evimde belirmiş

(Yani derinden derinden)

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış

(Yani derinden derinden)

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş

(Yani derinden derinden)

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde

(Yani derinden derinden)

İnsan özünden düşermiş bazen

(Yani derinden derinden)

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Allah yukarda ve toprak sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim

(Yani derinden derinden)

Annem gülerdi ya ben de gülerdim

(Yani derinden derinden)

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak

Yani derinden derinden

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır

Manyak bir asi gibi sapla mızrak

Yani derinden derinden

Author/Söz Yazarı: Hüseyin Barış Diri

Composer/Besteci: Hüseyin Barış Diri

Publisher/Editör: Median Müzik Edisyon

Mix-Mastering: Aziz Berk Erten

Artwork/Kapak: Engin Yağmurdereli

Klip: Ramin Matin/Giyotin Film

Orijinal Film: Steamboat Bill, Jr. Yön: Charles Reisner

Mix-Mastering: Aziz Berk Erten

Artwork/Kapak: Engin Yağmurdereli

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