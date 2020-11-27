Barış Atay kimdir? Barış Atay kaç yaşında, nereli? Barış Atay siyasi kariyeri!

Siyasi yaşamı, sözleri ve Arka Sıradakiler dizisi ile tanıdığımız Barış Atay kimdir? Barış Atay kaç yaşında, nereli? Barış Atay siyasi kariyeri!

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay kimdir? Barış Atay kaç yaşında, nereli? Barış Atay siyasi kariyeri!

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 2 Eylül 1981, Wilhelmshaven doğumlu Türk oyuncu ve siyasetçi. 2018 yılından bu yana Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır. 1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşadı. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu.

BARIŞ ATAY SİYASİ KARİYERİ!

2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi.11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisine geçti.

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz ederek intiharına neden olan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesi sonrasında 30 Ağustos 2020 günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın," dedi; Bakan Soylu aynı gün "Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur" diyerek yanıt verdi.[4] Ertesi gün İstanbul, Kadıköy'de saat 01.30 sıralarında beş kişilik bir grup, Barış Atay'a "vatan haini" diyerek saldırdı.[5] Atay, olayın failinin, kendisini hedef gösteren Soylu olduğunu iddia etti.[6] Saldırganlardan üçü 2 Eylül 2020 tarihinde gözaltına alınarak, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BARIŞ ATAY DİZİLERİ!

Televizyon dizileri

Aşk ve Gurur (2002)

Şöhret (2006)

Hacı (2006)

Arka Sıradakiler (2007-2011) - (Saffet)

Hayat Devam Ediyor (2011-2012) - (Kürşat Hazar)

Şubat (2012) - (Farid)

Filmler

Zincirbozan (2007)

Güzel Günler Göreceğiz (2012)

Eksik (2015)

Damat Koğuşu (2017)

Tiyatro oyunları

2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği

2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali

2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi

2007 - Ada, ODTÜ Tiyatro Şenliği

2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu

2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler

2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler

2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi

2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval

2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi