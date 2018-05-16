Barış Atay'ın Eşi Beste, Ahmet Hakan'a Saydırdı: Hadi Beni de Şikayet Et
Eşi Barış Atay'ın gözaltına alınmasını Ahmet Hakan'ın "Bu adama haddini bildiriniz" yazısına bağlayan Beste Sultan Kasapoğulları, Hakan'a "Hadi beni de şikayet et" çağrısında bulundu.
Oyuncu Barış Atay Soma'da yaşamını yitiren madenci yakınlarına tekme atan Yusuf Yerkel'in özür mesajı üzerine attığı twitle Ahmet Hakan'ın dünkü yazısına konu olmuştu.
"LÜTFEN BU ADAMA HADDİNİ BİLDİRİN"
Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlıklı yazısını takiben Barış Atay bu sabah gözaltına alındı.
EŞİ ÇOK KIZDI: HADİ BENİ DE ŞİKAYET ET
Durum böyle olunca bütün gözler Ahmet Hakan'a çevrildi. Sosyal medya hesabından eşi Barış Atay'ın gözaltına alınması üzerine bir açıklama yapan eşi Beste Sultan Kasapoğulları, Ahmet Hakan'a "Hadi beni de şikayet et" çağrısında bulundu.
"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Beste Sultan Kasapoğulları, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ben, 'bu adam'ın karısı, çocuğunun annesi; kocam için kaleme aldığınız içi boş kelimeler yığınını hiçe sayarak; susarak beslediğiniz, hedef göstererek sebep olduğunuz her zulmün ifadesini adalet önünde vereceğiniz günü, sabırsızlıkla bekliyorum! @ahmethc"
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ULA KİM BUNLAR TANIYAN VARMI NE GEREKSİZ İNSANLAR TÜREDİ MEMLEKETTECevap Yaz 2 Yayından KaldırYAW HEHE: senden gereksiz değiller emin ol bunaYayından Kaldır
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OLM BU HABERLE FLÖRTÜN NE ALAKASI VAR. BARIŞ ATAYIN KARISI TWİT ATMIŞ DİYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EYYYYYYYYYYYYYYYY ahmet hakan sende dönek oldun belliCevap Yaz Yayından Kaldır
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kocasıyla aynı hücreye atılacak zannediyor heralde yazıkCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır