Barış Arduç hakkında flaş Fahriye Evcen iddiası!
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Barış Arduç hakkında flaş Fahriye Evcen iddiası!

Barış Arduç hakkında flaş Fahriye Evcen iddiası!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Uyanış Büyük Selçuklu" dizisine Sultan Alp Arslan rolü ile dahil olan Barış Arduç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, sosyal medyada Fahriye Evcen'i takibe aldı.

Bu durum Evcen'in Barış Arduç'un partneri için görüşme yaptığını da ortaya çıkardı. (tv100-Birsen Altuntaş)

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazali gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hakim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

Barış Arduç hakkında flaş Fahriye Evcen iddiası!

Kaynak: Snob Magazin

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