Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık
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Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık

12.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:56

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a geçen sezon "Arık Böke Erdenet" rolüyle 7 bölüm konuk oyuncu olan Barış Arduç, bu bölüm fenomen diziye veda ediyor.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Çukur'un oyuncu kadrosunda geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru dahil edilmişti. Dizide sürekli konuk oyuncu sirkülasyonu olduğu için Barış Arduç'un da ayrılması bekleniyordu.

CUMALİ İNTİKAMINI ALACAK

Çukur dizisinin 99. bölümünde Erdenetler'den intikam almak için yemin eden Cumali, Arık Böke'nin karşısına çıkacak. Ona bir düello teklif edecek olan Cumali, intikamını almaya başlayacak. Bu aksiyon dolu dövüşün kaybedeni ise Arık Böke Erdenet olması bekleniyor. Yani Cumali Koçovalı, Arık Böke Erdenet'i öldürecek ve Barış Arduç Çukur'a veda edecek.

Barış Arduç, Çukur'dan ayrıldı

ÇUKUR'UN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Barış Arduç, Çukur'dan ayrıldı

Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.

Barış Arduç, Çukur'dan ayrıldı
Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık
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