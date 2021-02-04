Barış Arduç: Bizde çocuk istiyoruz ama zamanını bilmiyoruz!
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Barış Arduç: Bizde çocuk istiyoruz ama zamanını bilmiyoruz!

04.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:46
Barış Arduç: Bizde çocuk istiyoruz ama zamanını bilmiyoruz!

Barış Arduç ile Gupse Özay, 2014'te 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlamış, Temmuz 2020'de mutluluğa imza atmıştı.

Barış Arduç ile Gupse Özay, 2014'te 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlamış, Temmuz 2020'de mutluluğa imza atmıştı.

Barış Arduç önceki gün Levent'teydi. 13.00'te geldiği menajerlik şirketinden akşam 22.00'de ayrıldı. Oyuncu, evliliğine dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Gayet güzel gidiyor. Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de istiyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz. Kısmet nasip. Önce işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz gerçekleşir inşallah."

FARKLI PROJE İSTİYOR

En son Çukur dizisinde Arık Böke karakterine hayat veren Arduç "Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Önceki gibi psikopat bir rol değil" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, eşinin yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını söyledi: "Gupse'nin keyfi yerinde. Evde yazıp çiziyor."

Kaynak: Hürriyet

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