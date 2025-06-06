Barilla makarna toplatılıyor mu?

Barilla makarna toplatılıyor mu?
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Avrupa Birliği, milyonlarca evde tüketilen ünlü İtalyan makarna markası Barilla'nın bir ürününde sağlığı tehdit eden oranda kurşun tespit edildiğini duyurdu. Peki, Barilla makarna toplatılıyor mu?

Avrupa Birliği, Barilla'nın tam buğday makarnasındaki yüksek kurşun seviyesi nedeniyle tüketicilere uyarıda bulundu. Almanya'da geri çağırma başlatıldı, yetkililer riskin kaynağını araştırıyor. Barilla makarna toplatılıyor mu?

BARİLLA MAKARNA TOPLATILIYOR MU?

AB'nin Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Barilla'ya ait "Integrale Vollkorn Penne Rigate" adlı tam buğday kalem makarnada yüksek seviyede kurşun bulunduğunu bildirdi. 500 gramlık ambalajlarda satılan ve son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan, I13446624 parti numaralı ürünler için özellikle Almanya'da Kaufland ve Lidl mağazalarında satılan partiler riskli bulunarak raflardan toplatılıyor. RASFF, Almanya'da geri çağırmanın başladığını, İsveç'te ise yetkililerle temas kurulduğunu açıkladı.

Barilla Türkiye ise, "Anılan ürünlerin sadece merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulduğunu belirterek, "Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye'de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğdayı kullandıklarını belirterek "Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Haberinizde söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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