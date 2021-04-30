Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti
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Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti

Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti
Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel

KONYA'da barda hesap kavgasında kendisini omzundan ve bacağından vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) tabancayla öldüren işletme müdürü İsmail Demir, (39), 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada beraat etti.

KONYA'da barda hesap kavgasında kendisini omzundan ve bacağından vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) tabancayla öldüren işletme müdürü İsmail Demir, (39), 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada beraat etti. Demir, savunmasında, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ona yalvardım. Çoluğum çocuğum var yapma dedim, ancak beni dinlemedi" dedi.

Olay, 8 Ocak 2020 tarihinde Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Durna, arkadaşı Yavuz K. (33) ile gittiği barda, iddiaya göre alkol aldıktan sonra hesabı ödemek istemedi. İşletme Müdürü İsmail Demir ile Durna ve Yavuz K. arasında bu nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bekir Durna, yanındaki tabancayla önce havaya ateş etti, ardından da İsmail Demir'i sağ omzundan ve bacağından vurdu. Demir, Durna'nın elindeki tabancayı tekme atarak, yere düşürdü. Daha sonra da iş yerine ait servis aracındaki tabancıyı alıp, Bekir Durna'ya ateş etti. Yaralanan Bekir Durna, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Durna, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Demir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan İsmail Demir, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları salonda hazır bulunurken, İsmail Demir ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.Savcı, mütalaasında tutuklu sanık İsmail Demir'in suçu 'meşru müdafaa' altında işlediğini belirterek tahliyesini talep etti. Demir'in avukatı Buğra Büyükağaçcı da savunmasında "Müvekkilimin suçu meşru müdafaa koşullarında işlediği sabittir. Müvekkilim demir maktul Durna'ya iyilikle yaklaşmış ancak maktul ağır küfürler edip beraberinde getirdiği silahla müvekkilimi boynundan öldürmek istercesine ateş etmiştir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.'HER ŞEY 2 DAKİKA İÇİNDE OLDU'Mahkeme heyeti karar öncesi İsmail Demir'e son sözünü sordu. Demir, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ona yalvardım. Çoluğum çocuğum var yapma dedim, ancak beni dinlemedi. Ailesine Allah sabır versin. Her şey 2 dakika içerisinde oldu. İnsan insana hiç kıyar mı? Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 

Mahkeme heyeti İsmail Demir'in suçu 'meşru müdafaa' koşullarında işlediğini kanaat getirerek 'kasten adam öldürme' suçundan beraatine karar verdi, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptırdı.


Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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