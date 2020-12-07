Barcelona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona-Juventus hangi kanalda? Barcelona-Juventus şifresiz canlı izle!
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Barcelona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona-Juventus hangi kanalda? Barcelona-Juventus şifresiz canlı izle!

07.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:23
Barcelona-Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona-Juventus hangi kanalda? Barcelona-Juventus şifresiz canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Barcelona-Juventus maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Barcelona-Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona-Juventus şifresiz canlı izlenecek mi? Barcelona-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Barcelona-Juventusmaçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Barcelona-Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona-Juventus şifresiz canlı izlenecek mi? Barcelona-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?

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BARCELONA-JUVENTUS MAÇI HANGİ GÜN?

Barcelona-Juventus Maçı 08 Aralık Salı günü oynanacak.

BARCELONA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Juventus Maçı 23:00'de başlayacak.

BARCELONA-JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Camp Nou, Barselona'da oynanacak.

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