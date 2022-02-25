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Barcelona Galatasaray maçı biletleri en zaman satışa çıkacak?

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Barcelona Galatasaray maçı biletleri en zaman satışa çıkacak?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. İlk karşılaşma İspanya'da oynanacak. Barcelona Galatasaray maçı biletleri en zaman satışa çıkacak?

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti. Son 32 turunda Napoli'yi eleyip gelen Katalan devi, son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da, rövanş 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Barcelona Galatasaray maçı biletleri en zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY'IN RAKİBİ BARCELONA OLDU!

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti. Son 32 turunda Napoli'yi eleyip gelen Katalan devi, son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da, rövanş 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Barcelona Galatasaray maçı biletleri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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