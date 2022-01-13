Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. yeni bölüm izle var mı? Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?
Barbaroslar canlı izle! TRT 1 yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün 15. tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. Tarihi dizi izlemeyi sevenler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir, oyuncuları kimler, yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı? araştırıyor. Barbaroslar canlı izle! Barbaroslar canlı full HD izle! Barbaroslar 15. bölüm izle!
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni 16. bölüm önümüzdeki hafta Perşembe günü ekranlarda olacak.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı yayınlandı.
Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan'ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro'yu nasıl engelleyecektir?
Meryem düşmanı Pietro'nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş'in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?
Şahbaz, Oruç'a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel'i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz'ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?
Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç'tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?
Piri Reis ve Hızır'ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz'in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir?
- Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
- Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
- Yiğit Özşener : Pietro
- Pelin Akil : İsabel
- Yetkin Dikinciler : İshak Reis
- İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
- Caner Topçu : İlyas Reis
- Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
- Devrim Evin : Antuan
- Mehmet Atay : Kılıç Bey
- Cemre Gümeli : Meryem
- Okan Şenozan : Karabay
- Aytek Şayan : Şahbaz
- Ümit Çırak : Slyvio
- Serpil Özcan : Asiye
- Tolga İskit : Cafer
- Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
- Murat Göçmez : Horozcu
- Batuhan Bayar : Niko
- Gökay Müftüoğlu : Diego
- Nezir Çınarlı : Hayrabay
- Eren Demirbaş : Müneccim
- Tolga Akkaya : Yareli Hasan
- Gökhan Gencebay : Bülbül
- Şeyma Peçe : Esther
- Ali Murat Altunmeşe : Golem
- Dilistan Balcı : Ayşe
- Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
- Yiğitcan Özyiğit : Meczup
- Serkan Ergün : Burak Reis
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