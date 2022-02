Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 ekranlarından her Perşembe izleyicisi ile buluşuyor. Tarihi dönem dizisi olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı seyirciden tam not almayı başardı. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleyen seyirciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm fragmanı araştırıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 22:00'da TRT 1 ekranlarında yeni bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izlemek için haberimizin detaylardadır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 22:00'da TRT 1 ekranlarında yeni bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izlemek için haberimizin detaylardadır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularını yanıt aranıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener : Pietro

Devrim Evin : Antuan (posedion)

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Haberler.com - Gündem