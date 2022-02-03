Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi gün? Perşembe mi? Saat kaçta başlar?

BARBAROSLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Fakat bugün TRT 1'de saat 19:15 - 21:00 arasında Regaib Kandili Özel programı olduğu için Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı saat 21:00 'da özetsiz olarak başlayacak.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YOK MU, NEDEN YOK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün 3 Şubat Perşembe günü saat 21:00 'da başlayacaktır. Dizi özetsiz olarak ekranlara gelecek. Bunun TRT 1'de 19:15 'de Regaib Kandili Özel programı var. Bundan dolayı Barbaroslar dizisi biraz geç başlayacak.

TRT1 3 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

18:45 - Ana Haber

19:15 - Regaib Kandili Özel

21:00 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (Özetsiz yeni bölüm)

00:15 - Masumlar Apartmanı

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Ulaş Tuna Astepe

Yetkin Dikinciler

Caner Topçu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Pelin Akil

Yiğit Özşener

Cemre Gümeli

Devrim Evin

İsmail Filiz

Batuhan Bayar

Aytek Şayan

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