Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi gün? Perşembe mi? Saat kaçta başlar?
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TRT 1'in sevilen tarih dizileri arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta yok mu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden geç başlıyor? İşte bilgiler...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi gün? Perşembe mi? Saat kaçta başlar?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
Fakat bugün TRT 1'de saat 19:15 - 21:00 arasında Regaib Kandili Özel programı olduğu için Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı saat 21:00 'da özetsiz olarak başlayacak.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün 3 Şubat Perşembe günü saat 21:00 'da başlayacaktır. Dizi özetsiz olarak ekranlara gelecek. Bunun TRT 1'de 19:15 'de Regaib Kandili Özel programı var. Bundan dolayı Barbaroslar dizisi biraz geç başlayacak.
- 18:45 - Ana Haber
- 19:15 - Regaib Kandili Özel
- 21:00 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (Özetsiz yeni bölüm)
- 00:15 - Masumlar Apartmanı
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
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