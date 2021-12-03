Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Meryem kimdir? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar Meryem karakterini kim canlandırıyor?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler merak ediliyor. Peki, Barbaroslar Meryem kimdir? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Meryem karakterini kim canlandırıyor? Barbaroslar Meryem tarihte var mı?

BARBAROSLAR MERYEM KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Dervişin evlatlıığıdır. Pietronun kız kardeşidir.

Barbaroslar Meryem karakterini 'Cemre Gümeli' canlandırmaktadır.

CEMRE GÜMELİ KİMDİR?

Cemre Gümeli, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları'nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yapmıştır.

Cemre Gümeli, 2014 senesinde ABD New York'a gitmiştir ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra birçok dizide rol aldı. Cemre Gümeli sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma'da rol almıştır. 2017'de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare'in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Ünlü isim Bay Yanlış dizisinde Deniz karakterine hayat verdi.

Cemre Gümeli, TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Meryem karakterini canlandırmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Cemre Gümeli'nin İnstagram'da toplamda 850 bin takipçisi vardır.

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