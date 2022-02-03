Barbaroslar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragman izle!
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Barbaroslar fragmanı yayında mı? TRT 1 yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün 18. bölümü ile ekranlara geliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Barbaroslar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar 19. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bitiminin ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
Pietro'nun taarruz emriyle Midilli'de büyük bir katliam gerçekleştiren Rodos Şövalyeleri, ele geçirdikleri Müslüman ahaliyi Hristiyan olmaya zorlamışlardı. Kurdukları planla Midilli'ye girmeyi başaran Oruç Reis ve leventleri, Gladyus ile Leonardo'nun işkencelerine direnen Müslüman ahaliyi ve Midilli'yi kurtarabilecek midir? Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun planı ne olacaktır? Manevi ailesini ve davasını terk etmemekte kararlı olan Meryem, Pietro'nun emriyle Kalimnos'a kaçırılmıştı. Meryem'e duyduğu güveni yitiren Hızır onun kaybolması ardından ne yapacaktır? Pietro tarafından ele geçirilen Meryem'in başına neler gelecektir? Hızır ve Meryem artık düşman saflarında mı yer alacaklardır?
Oruç ve Hızır Hristiyan birliği temsilcilerini İskenderiye'de öldürmüştü. Topraklarında işlenen bu cinayetin ardından Karabay ne yapacaktır? Oruç ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Oruç kendisini öldürmek için atılan pusuda Şahbaz'ın parmağının olduğunu anlamış ve silahını onu öldürmek için doğrultmuştu. Fakat kardeşine kavuşmak için Şahbaz'a ihtiyaç duyan Isabel Oruç'u durdurmuştu. Oruç Şahbaz'dan intikamını nasıl alacaktır? Oruç, söz verdiği gibi Isabel'in kardeşini kendisi mi bulacaktır? Osmanlı'dan Hüma'ya bir gemi geleceğini öğrenen Firuze, Şahbaz'dan bu gemiyi patlatmasını istemişti. Fakat ağabeyinin yaptığı bu anlaşmadan haberi olmayan Şahsenem İskenderiye'ye gelirken Osmanlı gemisini kurtarmıştı. Şahbaz gemisinin Şahsenem tarafından yerle bir edildiğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Planları suya düşen Firuze şimdi ne yapacaktır?
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa
Pelin Akil Altan : Izabel
Yiğit Özşener
Devrim Evin
Tolga Akkaya
Cem Bender
Gülcan Arslan
Melis Babadağ
İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis
Miraç Sözer