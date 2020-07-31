'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette
'Barbaros'un torunları, bayramda nöbetteDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' Karakol gemisinde (P-1205) görevli personel ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda aynı hassasiyetle sürdürüyor.
31.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:23
'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' Karakol gemisinde (P-1205) görevli personel ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda aynı hassasiyetle sürdürüyor. Bayramı görev yaptıkları 'TCG Karabiga' Karakol gemisinde karşılayan Barbaros'un torunları, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı.
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Mustafa Suiçmez/ ÇANAKKALE - DHA
Kaynak: DHA