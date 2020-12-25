Barbaros'ta yol çilesi bitti
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Barbaros'ta yol çilesi bitti

25.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:43
Barbaros'ta yol çilesi bitti

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan Korona virüsü salgını ile etkin bir şekilde mücadelesini sürdürürken diğer yandan yıllardır el değmemiş, kullanılmaz hale gelen ve trafiği, insan sağlığını tehlikeye atan cadde ve sokakları sil baştan yenilemeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan Korona virüsü salgını ile etkin bir şekilde mücadelesini sürdürürken diğer yandan yıllardır el değmemiş, kullanılmaz hale gelen ve trafiği, insan sağlığını tehlikeye atan cadde ve sokakları sil baştan yenilemeye devam ediyor.

Yavuz Mahallesi'nin yoğun olarak kullanılan ve yıllar boyu ihmal nedeniyle çukurlarla kaplanan sokaklarının tamamen yenilenmesinin ardından, ekipler Barbaros Mahallesi'nde yoğunlaşarak kullanımı tehlike arz eden cadde ve sokaklar asfaltla kaplanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Süleymanpaşa'nın turistik muhitlerinden biri olan Barbaros Mahallesi'nde Madenler Caddesi, Karatepe Sokak ve Bilge Sokak yıpranmış zemini kaldırılarak yeniden asfaltla kaplandı. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan asfaltlama çalışmaları ile mahalle sakinleri de yıllar sonra güvenle kullanabilecekleri cadde ve sokaklara kavuşmuş oldu. - TEKİRDAĞ

Barbaros'ta yol çilesi bitti
Barbaros'ta yol çilesi bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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