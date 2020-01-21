: Barbaros Şansal'ın, Twitter'ı kullanmama kararı alan Burhan Kuzu'nun paylaşımına yaptığı yorum olay oldu

21.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:29

Eski AK Parti milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabını bir süreliğine kapatacağını duyurdu.

"SALDIRI ALTINDAYIM"

Burhan Kuzu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kuzu paylaşımında bir çete tarafından Twitter üzerinden saldırı altında olduğunu belirterek, "Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek" ifadelerini kullandı.

"GİDEMEZSİN"

Kuzu'nun paylaşımının altına ise modacı Barbaros Şansal yorum yaptı. Binlerce beğeni alan Şansal'ın paylaşımı şöyle: Hayır, gidemezsin saç boyasının rengini şöyle bari amca.

Haber Videosu