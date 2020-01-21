Barbaros Şansal'ın, Twitter'ı kullanmama kararı alan Burhan Kuzu'nun paylaşımına yaptığı yorum olay oldu
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Barbaros Şansal'ın, Twitter'ı kullanmama kararı alan Burhan Kuzu'nun paylaşımına yaptığı yorum olay oldu

Eski AK Parti milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, bir çete tarafından Twitter'da yoğun saldırı altında olduğunu belirterek hesabını bir süre kapatacağını duyurdu. Kuzu'nun açıklamasına yorum yapan modacı Barbaros Şansal'ın söyledikleri ise binlerce beğeni aldı.

21.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:29
Barbaros Şansal'ın, Twitter'ı kullanmama kararı alan Burhan Kuzu'nun paylaşımına yaptığı yorum olay oldu

Eski AK Parti milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı , hesabını bir süreliğine kapatacağını duyurdu.

"SALDIRI ALTINDAYIM"

Burhan Kuzu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kuzu paylaşımında bir çete tarafından Twitter üzerinden saldırı altında olduğunu belirterek, "Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek" ifadelerini kullandı.

"GİDEMEZSİN"

Kuzu'nun paylaşımının altına ise modacı yorum yaptı. Binlerce beğeni alan Şansal'ın paylaşımı şöyle: Hayır, gidemezsin saç boyasının rengini şöyle bari amca.


Haber Videosu

: Barbaros Şansal'ın, Twitter'ı kullanmama kararı alan Burhan Kuzu'nun paylaşımına yaptığı yorum olay oldu
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