Barbaros Şansal'ın, Twitter'ı kullanmama kararı alan Burhan Kuzu'nun paylaşımına yaptığı yorum olay oldu
Eski AK Parti milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, bir çete tarafından Twitter'da yoğun saldırı altında olduğunu belirterek hesabını bir süre kapatacağını duyurdu. Kuzu'nun açıklamasına yorum yapan modacı Barbaros Şansal'ın söyledikleri ise binlerce beğeni aldı.
Eski AK Parti milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabını bir süreliğine kapatacağını duyurdu.
"SALDIRI ALTINDAYIM"
Burhan Kuzu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kuzu paylaşımında bir çete tarafından Twitter üzerinden saldırı altında olduğunu belirterek, "Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek" ifadelerini kullandı.
"GİDEMEZSİN"
Kuzu'nun paylaşımının altına ise modacı Barbaros Şansal yorum yaptı. Binlerce beğeni alan Şansal'ın paylaşımı şöyle: Hayır, gidemezsin saç boyasının rengini şöyle bari amca.
Haber Videosu: Barbaros Şansal'ın, Twitter'ı kullanmama kararı alan Burhan Kuzu'nun paylaşımına yaptığı yorum olay oldu
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barbaros boyundan büyük işlere niye karışır anlamam, siz niye bu tipleri gündeme getirisiniz onuda anlamam.Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
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Hiç bir şey anlamadığın belli zaten. . .Yayından Kaldır