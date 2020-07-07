Barbaros dizisi hakkında flaş iddia! Çağatay'dan vazgeçip o isimle anlaştılar TRT Diriliş'in ardından dev bütçeli Barbaros dizisini hayata geçirmek için harekete geçmiş, ES Film Çağatay Ulusoy ile Taylan Biraderler'le anlaşmıştı. Barbaros rolü için de Ulaş Tuna Astepe ile görüşmeler başlatılmıştı. Diziyle ilgili son günlerde kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre;Kulislerde dolaşan bilgilere göre kanal yönetimi Ulusoy'un yerine son dakika Engin Altan Düzyatan'la çalışma kararı alınca Taylan Biraderler işlerine müdahale edildiği için projeden çekildi. KORONA'YI ÖNE SÜRDÜLER Projede rol almayacağı ortaya çıkan Çağatay Ulusoy cephesi de apar topar projeden korona yüzünden ayrıldıklarını açıkladı.& ; Öte yandan dizinin ilk bölümünü beğenen Ulaş Tuna Astepe ikinci bölümü okuyup yeni yönetmeni de görüp ona göre son kararını verecek. Astepe Tims&B'nin Cevdet Mercan'lı dizisi Şeref Sözü'ne ise "Hayır" dedi.



Kaynak: Snob Magazin