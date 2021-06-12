BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

"Danışmanıyım" diyen isim öyle bir metin yayınladı ki iddialar yenilir yutulur gibi değil

SAMSUN'un Bafra ilçesinde baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29) ve İsmail Varol'u (26) ardından silah sesini duyup, gelen Mustafa Önbaş'ı (53) tabancayla vurarak öldüren zanlı Oğuzhan Bircan (28), tutuklandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29) ve İsmail Varol'u (26) ardından silah sesini duyup, gelen Mustafa Önbaş'ı (53) tabancayla vurarak öldüren zanlı Oğuzhan Bircan (28), tutuklandı. Olayda hayatlarını kaybeden 3 kişi de, toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Kolay Mahallesi'nde bulunan Derbent Barajı kenarında meydana geldi. Barakada beraber vakit geçiren Orhan Yüksel, İsmail Varol ve Oğuzhan Bircan, iddiaya göre birlikte alkol alarak uyudu. Bir süre sonra uyanan Oğuzhan Bircan, arkadaşlarını uykudan uyandırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan Bircan, "Siz bana yanlış yaptınız" diyerek tabancasını ateşledi. Oğuzhan Bircan, çevrede balık avlayan ve silah sesi üzerine barakanın bulunduğu bölgeye yönelen Mustafa Önbaş'a da tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Orhan Yüksel, İsmail Varol ve Mustafa Önbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASINI ARAYIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Olay yerinden kaçan saldırgan Oğuzhan Bircan, cep telefonuyla aradığı babasına olan biteni anlatıp, intihar edeceğini söylediği, babanın da durumu jandarmaya bildirdiği belirtilidi. Harekete geçen ekipler, Oğuzhan Bircan'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden İsmail Varol için ilçeye bağlı Çalköy Mahallesi'nde, Mustafa Önbaş Kızılırmak Mahallesi'nde, Orhan Yüksel ise Kalaycılı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı