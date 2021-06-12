BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Bafra ilçesinde baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29) ve İsmail Varol'u (26) ardından silah sesini duyup, gelen Mustafa Önbaş'ı (53) tabancayla vurarak öldüren zanlı Oğuzhan Bircan (28), tutuklandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29) ve İsmail Varol'u (26) ardından silah sesini duyup, gelen Mustafa Önbaş'ı (53) tabancayla vurarak öldüren zanlı Oğuzhan Bircan (28), tutuklandı. Olayda hayatlarını kaybeden 3 kişi de, toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Kolay Mahallesi'nde bulunan Derbent Barajı kenarında meydana geldi. Barakada beraber vakit geçiren Orhan Yüksel, İsmail Varol ve Oğuzhan Bircan, iddiaya göre birlikte alkol alarak uyudu. Bir süre sonra uyanan Oğuzhan Bircan, arkadaşlarını uykudan uyandırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan Bircan, "Siz bana yanlış yaptınız" diyerek tabancasını ateşledi. Oğuzhan Bircan, çevrede balık avlayan ve silah sesi üzerine barakanın bulunduğu bölgeye yönelen Mustafa Önbaş'a da tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Orhan Yüksel, İsmail Varol ve Mustafa Önbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASINI ARAYIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Olay yerinden kaçan saldırgan Oğuzhan Bircan, cep telefonuyla aradığı babasına olan biteni anlatıp, intihar edeceğini söylediği, babanın da durumu jandarmaya bildirdiği belirtilidi. Harekete geçen ekipler, Oğuzhan Bircan'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden İsmail Varol için ilçeye bağlı Çalköy Mahallesi'nde, Mustafa Önbaş Kızılırmak Mahallesi'nde, Orhan Yüksel ise Kalaycılı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Son 19 yılda, 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21...
Erdoğan: "Son 19 yılda, 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21...
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Bülent Turan Boris Johnson Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Tan Taşçı Hasibe Eren Sarp Akkaya Enis Arıkan
Spor Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BARAKA CİNAYETİNDE 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 15:37:24. #1.15#

title