Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
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Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev

15.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:17
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde tek göz odalı barakada tek başına yaşayan Hanefi Gür (79), Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ziyaretinin ardından kaymakamlık koordinesinde köy halkı ve hayırseverlerin desteğiyle 21 metrekarelik prefabrik konteynere taşındı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde tek göz odalı barakada tek başına yaşayan Hanefi Gür (79), Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ziyaretinin ardından kaymakamlık koordinesinde köy halkı ve hayırseverlerin desteğiyle 21 metrekarelik prefabrik konteynere taşındı. Yaşam şartlarının iyileştirilmesinden mutlu olan Gür, evini sevdiğini söyledi.

Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki tek göz odalı barakada hayatını sürdürmeye çalışan Hanefi Gür'ü, Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Yaşam şartlarının oldukça kötü olduğu tespit edilerek Emet Kaymakamlığı'na bilgi verildi. Kaymakamlık Gür'ün yaşam şartlarını iyileştirmek için köy halkının yanı sıra yardımseverlerin de desteği ile alınan 21 metrekarelik prefabrik konteyneri Hanefi Gür'e teslim etti. Alınan ev yeni eşyalarla dayandı döşendi.Maddi imkansızlıklar nedeniyle bugüne değin başka bir eve çıkamadığını ifade eden Gür, "2017 yılında eşim kansere yakalandı. Tüm imkanlarımızı, onun tedavisi için kullandık. 38 yaşında bir oğlum var. Tavşanlı'da lokantada çalışıyor. Ben tek başıma evde yaşıyorum. Artık yeni evim ve eşyalarım oldu. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. Hanife Gür, 2 oda, mutfak ve banyodan oluşan 21 metrekarelik prefabrik konteyner evi, çok beğendiğini söyledi.


- Emet
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU

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