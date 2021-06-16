Barajlar doldu mu? İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İstanbul barajları doluluk oranı nedir? İşte resmi verilerle barajların doluluk oranı!

Mevsim normallerinin dışında gözlemlenen yağışlar ile birlikte birçok kişi "yaz gelmeyecek mi?" sorusunu içinden geçiririken, Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde artan yağışlar son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Yağışların artışıyla birlikte birçok kişi barajların dolup, dolmadığı ile ilgili arama yapmakta. Barajlar doldu mu? Istanbul barajları yüzde kaç doldu? İşte resmi verilerle barajların doluluk oranı!

Hava tahminlerinin önümüzdeki Salı gününe kadar aralıksız yağış göstermesi ve Haziran ortasına gelinmesine rağmen havanın bir türlü ısınmaması ve artan yağışlar geçtiğimiz yıllardaki sıkıntı yaşadığımız baraj doluluk oranlarına akıllara getirdi. Bu bağlamda birçok kişi baraj doluluk oranlarını araştırırken internette "Barajlar doldu mu? Istanbul barajları yüzde kaç doldu? Resmi verilerle barajların doluluk oranları" gibi aramalar yapmakta. Baraj doluluk oranları ile ilgili detaylı bilgilere ve İSKİ'nin resmi verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARAJLAR DOLDU MU?

Mega kent İstanbul'da etkili olan sağanak yağış barajlarda su seviyesini olumlu yönde etkilerken, geçtiğimiz yıl 16.06.2020 tarihinde 562.25 milyon m³ olan su miktarı 16.06.2021 tarihinde 646.09 milyon m³ su miktarına çıkarak 2020 yılına göre artış göstermiş durumda.

İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıla göre %10 artış gösterirken son 3 ayda %6'lık düşüş göstermekte. İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı ise resmi İSKİ verilerine göre %74.38 dolu olarak görülmekte.

Haziran ayına gelmemize ve yağışların devam etmesine rağmen son 10 yıl göz önünde bulundurulduğunda 2021 baraj doluluk oranı en düşük 3 yıl arasında yer almaktadır.

16.06.2021 tarihiyle doluluk oranı en yüksek barajımız %91.74 ile Ömerli barajı. Doluluk oranında Ömerli barajını %87.46 ile Elmalı ve %84.33 ile Darlık barajları takip ediyor. En düşük doluluk oranına sahip barajımız ise %27.35 ile Istrancalar barajı oldu.

16 haziran 2021 tarihli mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise;