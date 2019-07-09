Barajın "uçan kaynakçısı"

FAHRETTİN GÖK - Tamamlandığında dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda kaynak ustası olarak çalışan Bayram Yücel, işinden vakit bulduğu zamanlarda yamaç paraşütüyle uçuşlar gerçekleştirerek gönüllü eğitmenlik yapıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde oturan 42 yaşındaki 3 çocuk babası Bayram Yücel, küçük yaşta başlayan yamaç paraşütüyle uçma hayalini 20 yıl önce gerçeğe dönüştürdü.

Yücel, 15 yıl amatör uçuşlar yaptıktan sonra Türk Hava Kurumu Erzincan Havacılık Eğitim Merkezinde 5 sene önce aldığı eğitim sonrası profesyonelliğe adım atarak "Yarışmacı Sporcu" belgesini elde etti.

Türkiye ve yurt dışında çok sayıda noktadan profesyonel uçuşlar yapan Yücel, eğitim almış ancak deneyimleri bulunmayan yeni yamaç paraşütçülerinin de gönüllü eğitmeni oldu.

Çalışmak için gittiği Türk Cumhuriyetleri ile Rusya, Azerbaycan, İran, Irak ve Gürcistan'da yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştiren Yücel, bu ülkelerde de gönüllü eğitmenlik faaliyetlerini sürdürdü.

Yücel, bireysel anlamda ve takım olarak katıldığı yarışmalarda aldığı derecelerin yanında dağcılık ve rafting gibi ekstrem sporlarla da yakından ilgileniyor.

Kaynak yaparken de adeta vinçle uçuyor

Temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatında kaynak ustalığı yapan Yücel, mesaisi sırasında özverili ve disiplinli çalışmasıyla dikkati çekiyor.

Barajda kullanılması için hazırladığı malzemelerin sabitlenmesi sırasında vinç üzerinde havada metrelerce yolculuk yapan Yücel, ardından bu parçaları yine vinç üzerinde ve büyük dikkatle yerlerine monte ediyor.

"Yamaç paraşütü en büyük tutkum"

Bayram Yücel, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle uçmak için çok çalışıp emek verdiğini söyledi.

Yamaç paraşütüyle uçmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Yücel, şöyle konuştu:

"Deneyimli pilotlar ve çift kişilik paraşütlerle bu duyguyu her insan yaşamalı ama gerçekten profesyonel, işinin erbabı eğitmenler eşliğinde. Yıllardır uçuşlar yapıyorum ama nasıl bir duygu olduğunu anlatamıyorum, bunu yaşamak lazım, bana göre yeryüzünde ondan daha üstün zevk yok. Bu zevki tarif edebileceğim, kıyaslayabileceğim başka zevk yok."

Türkiye'deki hemen hemen her ilde yamaç paraşütüyle uçuşlar gerçekleştirdiğini anlatan Yücel, "Fethiye, Ölüdeniz, Karadeniz sahilindeki bütün ilerde uçuşlar gerçekleştirdim ama Palandöken Dağı'nın çok ayrı yeri var. Kendi memleketim hem de dünyada bile 3 bin 200 metrelik kalkış alanı başka yerde yok. Babadağ bu konuda çok meşhur ama en yüksek çıkış noktasının rakımı bin 950." dedi.

Yücel, kaynak ustası olarak da yoğun çalıştığını ancak yamaç paraşütünün en büyük tutkusu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA