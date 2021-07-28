Barajı geçmeden üniversiteye gidilir mi? TYT, AYT, YKS'de barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi?

28 Temmuz tarihinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının ardından Barajı geçmeden üniversiteye gidilir mi? TYT, AYT, YKS'de barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? sorularının yanıtları merak edildi. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar //sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Peki, Barajı geçemeyenler ne yapacak, özel üniversiteye gidebilir mi?

Barajı geçmeden üniversiteye gidilir mi? sorusunun yanıtı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

BARAJI GEÇMEDEN ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR Mİ?

YKS'de puanı geçemeyen adaylar, üniversiteye giremeyecek. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edecek.