BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Haberler
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BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da 2 hafta önce baraj gölünde bulunan erkek cesedinin, 29 Aralık 2019'da kaybolan Mücahit Bolat'a (21) ait olduğu belirlendi.

ÇORUM'da 2 hafta önce baraj gölünde bulunan erkek cesedinin, 29 Aralık 2019'da kaybolan Mücahit Bolat'a (21) ait olduğu belirlendi. Ailesine teslim edilen Bolat'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü'ne 13 Eylül günü balık tutmak için giden bir grup, erkek cesedini fark etti. Gruptakilerin ihbarı üzerine baraj gölüne jandarma ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin, kentte 29 Aralık 2019'da 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olma ihtimali üzerine, ailesine haber verildi. Mücahit Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Baba Cahit Bolat bulunan cesedin giysilerinden oğluna ait olabileceğini söyledi. 15 günlük bekleyişin ardından DNA testi sonrası cesedin, Mücahit Bolat'a ait olduğu belirlendi. Ailesine teslim edilen Bolat'ın cenazesi, dün toprağa verildi.

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
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Haber: BARAJDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Haberler
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