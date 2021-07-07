Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca boğuldu
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Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca boğuldu

Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde baraj göletinde balık tutarken düşüp, ağa takılan Feyzullah Esenkal (41), boğuldu.

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde baraj göletinde balık tutarken düşüp, ağa takılan Feyzullah Esenkal (41), boğuldu.

İlçede amatör balıkçılık yapan Feyzullah Esenkal ile Gürkan Karabacak, balık tutmak için kayık ile Süloğlu Barajı'na açıldı. Kıyıdan yaklaşık 70 metre açılıp ağ atan arkadaşlardan Feyzullah Esenkal, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düşerek ağa takıldı. Karabacak kendi imkanları ile Esenkal'ı kurtaramayınca, kıyıya çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Feyzullah Esenkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Esenkal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Süloğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu

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