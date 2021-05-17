Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu
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Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kaybolduMANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Afşar Barajı'na gezmeye giden iki arkadaştan Mehmet Çömlekçi (16) göle düşerken, Hüseyin Yılmaz (14) ise otları yakalayarak hayata tutundu.

Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Afşar Barajı'na gezmeye giden iki arkadaştan Mehmet Çömlekçi (16) göle düşerken, Hüseyin Yılmaz (14) ise otları yakalayarak hayata tutundu. Yılmaz ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, baraja düşen Çömlekçi'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait Afşar Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8 arkadaş Alaşehir Subaşı Mahallesi'nden piknik yapmak için baraj kapağının bulunduğu bölüme geldi. Mehmet Çömlekçi ile Hüseyin Yılmaz, baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli beton duvarda oturmak için aşağıya indi. Çömlekçi, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşını kurtarmak için hamle yapan Hüseyin Yılmaz, baraj betonunda bulunan otlara tutunarak düşmekten kurtuldu.

Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında susadığını söyleyen Yılmaz'a halat yardımıyla su uzatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Yılmaz kurtarılarak, yanına gelen botla karaya çıkarıldı.

Bu arada baraj suyunda kaybolan Mehmet Çömlekçi için ekipler hava kararıncaya kadar su altında arama yaptı. Yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, çalışmalara gün ağarıncaya kadar ara verildi. sabah ilk ışıkla birlikte dalgıçlar baraj suyunda çalışmalara tekrar başlayacak.

Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu
Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu
Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu
Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu
Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu
Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu
Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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