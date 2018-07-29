Baraj Suları Serinliğin Adresi Oldu

Mersin'de hava sıcaklıklarında yaşanan artışla birlikte bunalanlar, Tarsus ilçesindeki Berdan Barajı'nda piknik yapıp soğuk sulara girerek serinliyor.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının da 28 derecelerde ölçüldüğü kentte vatandaşlar, yüksek nemin de etkili olması nedeniyle serinleyebilmek için alternatif olarak görülen Tarsus ilçesindeki barajı tercih ediyor.

Bazı aileler yüksek ağaçların altında piknik yaparak vakit geçirirken, gençler ise suyun barajdan çıkıp nehirde devam ettiği bölgede yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Baraj suyunun döküldüğü alanda bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren vatandaşlar, keyifli bir gün geçiriyor.

Gaziantep'den tatil için kente gelen Zarife Kankılıç, Berdan Barajı'na gelerek güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Kente ilk kez geldiğini söyleyen Kankılıç, "Güzel bir yer burası. Burada plaj havası var. Nem oranı çok fazla kentte. Bu nedenle kente gelmişken buraları da görmek istedik." dedi.

Mehmet Turan da bir nebze olsun serinlemek için Berdan Barajı'na geldiklerini belirterek, "Burayı herkese tavsife ediyoruz. Mutlaka gelip görmeliler. Bugün burada mangal yakıp piknik yaptık. diye konuştu.

Adana'dan tatil için kente gelen Furkan Batıkan ise Çukurova yöresinin yüksek sıcaklarının insanları bunalttığını, barajın serin sularının kendilerini rahatlattığını söyledi.