Baraj manzaralı cami, para bitince minaresiz kaldı

Baraj manzaralı cami, para bitince minaresiz kaldı Malatya'nın Kale ilçesinde 3 yıldır ibadete açık olan Eyüp Sultan Camii, caminin inşaatı için toplanan bağışlar bitince minaresiz kaldı.

Baraj manzaralı cami, para bitince minaresiz kaldı

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde 3 yıldır ibadete açık olan Eyüp Sultan Camii, caminin inşaatı için toplanan bağışlar bitince minaresiz kaldı.

Malatya'nın Kale ilçesi Düztarla Mahallesi'nde bulunan Eyüp Sultan Camii'nin inşaatı, hayırseverlerin desteğiyle 2018 yılında tamamlandı. Hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan ve ibadete açılan caminin minaresi ise para yetmeyince yaptırılamadı. Cami cemaati, altın sarısı kubbesiyle dikkat çeken Karakaya Barajı manzaralı camini minaresinin yapılması için hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. İbadete açık olan fakat minaresi olmayan cami görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Cami cemaatinden Mehmet Bilici, caminin minaresi olmadığı için vatandaşların caminin faaliyette olmadığını düşündüklerini ifade ederek, "Caminin minaresi olmadığı için yoldan geçen vatandaşlar camimizin faaliyette olmadığını düşünüyorlar. Bu yüzden cemaat olmuyor. Burada da en fazla cemaat olan bizim camimiz. Maddi sıkıntımız olduğu için bir türlü minareyi yapamıyoruz, yardım istiyoruz. Rabbimin rızası için yardım istiyoruz. Eyüp Sultan ismine yakışır bir minare istiyoruz. Kale ilçesindeki en kalabalık camilerden bir tanesi bizim camimiz. En büyük hayalimiz camimizin minaresinin olması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz