Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti
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Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti

Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Mehmet Keser (64), polisin 'tehlikeli' uyarısına rağmen sudan çıkmayınca bölgeye dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

ADANA'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Mehmet Keser (64), polisin 'tehlikeli' uyarısına rağmen sudan çıkmayınca bölgeye dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Polislerin sudan zorla çıkarttığı Keser, "Yüzüyorum, neden karışıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Seyhan Nehri kıyısında devriye gezen polis ekipleri, nehir içerisinde baraj kapakları önünde  bir kişinin yüzdüğünü görünce harekete geçti. Polisin ikazlarını dikkate almayan Mehmet Keser, kendisi için tehlike oluşturacak şekilde akıntıya karşı yüzünce boğulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Olay yerine çağrılan dalgıç polisler kısa sürede suya girip, Keser'i ikna etmeye çalıştı. Sudan çıkmamak için direnen Keser, "Burada serinlemek için yüzüyorum. Neden karışıyorsunuz?" dedi. Keser, güçlükle ikna edilerek nehirden çıkartıldı. Sudan çıktıktan sonra polislerin kimliğini sormasına sinirlenen Keser, bölgeden ayrılmak istedi. Dalgıç polislerin peşinden koştuğu Keser, gelen karakol ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından serbest bırakıldı. Nehre girmemesi konusunda uyarılan Mehmet Keser, bir süre sonra yürüyerek gözden kayboldu.


- Adana
Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti
Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti
Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti
Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti
Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti
Baraj kapaklarının önünde yüzünce polisler harekete geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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