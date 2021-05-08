Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü
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Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj kapağı tamir çalışması sırasında gölete düşen işçi Samet Bulun (31) yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj kapağı tamir çalışması sırasında gölete düşen işçi Samet Bulun (31) yaşamını yitirdi. Bulun'u kurtarmak isterken mahsur kalan Harun Bekdemir de ekiplerce kurtarıldı. 

Olay ilçedeki Suat Uğurlu Barajı'nda saat 13.00 sularında meydana geldi. Baraj kapaklarını tamir eden işçilerden Samet Bulut, dengesini kaybederek gölete düştü. Bu sırada yanında bulunan ve arkadaşını kurtarmak isteyen Harun Bekdemir de barajın duvarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi ekipleri, Harun Pekdemir'i kurtarırken, Bulun'un cansız bedenini göletten çıkarttı. Mahsur kalan diğer işçi Bekdemir de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekibince bulunduğu yerden kurtarıldı. Samet Bulun'un cansız bedenini, savcılık incelemesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı. 

   


Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü
Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü
Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü
Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü
Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü
Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü
Son dakika gündem: Baraj kapağını tamir ederken gölete düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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