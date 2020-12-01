Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
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Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

01.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:53
Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

Baraj 16. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Baraj son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Baraj dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Baraj son bölüm izle... Baraj yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta?

Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj oyuncu kadrosu haberimizde.

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 16. yeni bölümüyle yine salı 1 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

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BARAJ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJ 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık'ın, cinayeti Nazım'ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil'i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık'ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur. Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin'in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir'i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım'ın yanına gider. Ama Tarık'ın planı yüzünden Nazım ve Nehir'in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir? Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!


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