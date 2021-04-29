Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü

Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE"nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazada sürücü Ahmet Aydoğan (61) yaralandı, eşi Ayşe Aydoğan (48) hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHANE"nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazada sürücü Ahmet Aydoğan (61) yaralandı, eşi Ayşe Aydoğan (48) hayatını kaybetti. 

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Sapmaz köyü Hacılı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Aydoğan (61) yönetimindeki 28 YA 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, 30 metreden Gökçebel baraj gölüne uçtu. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Aydoğan, eşi Ayşe Aydoğan'ı da kıyıya çıkardı. Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayşe Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Aydoğan'ın cenazesi de hastane morguna kaldırıldı. Jnadarmanın Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:48:49. #1.16#

title