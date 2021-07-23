Son dakika haber | Baraj gölüne giren 3 kardeşten 2'si boğuldu
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Son dakika haber | Baraj gölüne giren 3 kardeşten 2'si boğuldu

Son dakika haber | Baraj gölüne giren 3 kardeşten 2'si boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde gölete giren 3 kardeşten 2'si boğulurken, diğeri çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde gölete giren 3 kardeşten 2'si boğulurken, diğeri çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur Mece (23) serinlemek için suya girdi. Bir süre suda yüzen kardeşler akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kardeşlerin kaybolduğunu görenler suya atlayıp Elif Nur'u kurtardı. Durumu ağır olan Elif Nur, ilk önce Hilvan Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi diğer iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramada Emirhan ve Halenur'un cansız bedenlerine ulaşıldı.

İki kardeşin cenazesi, Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Son dakika haber | Baraj gölüne giren 3 kardeşten 2'si boğuldu
Son dakika haber | Baraj gölüne giren 3 kardeşten 2'si boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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