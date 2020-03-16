Baraj gölünde çıkan kesik kola ait vücuda ulaşılamadı
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Jandarma, Manisa, Soma, 3. Sayfa

Baraj gölünde çıkan kesik kola ait vücuda ulaşılamadı

- Baraj gölünde çıkan kesik kola ait vücuda ulaşılamadı Elverişsiz hava muhalefeti nedeniyle çalışmalar durduruldu Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölünden çıkan kesik insan kolu ile ilgili araştırmalara devam ediliyor.

16.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:57
Baraj gölünde çıkan kesik kola ait vücuda ulaşılamadı

- Baraj gölünde çıkan kesik kola ait vücuda ulaşılamadı

Elverişsiz hava muhalefeti nedeniyle çalışmalar durduruldu

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölünden çıkan kesik insan kolu ile ilgili araştırmalara devam ediliyor. Barajda yapılan incelemelerde henüz bir bulguya ulaşılamazken kötü hava şartları nedeniyle çalışmalara bir süreliğine ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında çevredeki vatandaşlar tarafından omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edilmiş durum hemen güvenlik güçlerine bildirilmişti. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan kol muhafaza altına alınıp adli tıpa gönderilirken, jandarma ekipleri, AFAD, Manisa Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına devam ediyor. Barajın etrafının botlarla incelenmesinin ardından balık adamlarda suyun dibinde arama yaptı. Ancak henüz bir ceset kalıntısına ulaşılamadı. Hava şartlarının elverişsiz olması ve suda dalganın çok olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarını Özcan Eren'in annesi Hatice Eren ile maden işçisi olan babası İsmail Eren de izledi. Baba İsmail Eren, arama çalışmaları sırasında ayakta duramayıp, oturarak oğlu için gözyaşı döktü.

7 Şubat'ta kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol vakası ile ilgili şahsı son gören M.T isimli bir kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Baraj gölünde çıkan kesik kola ait vücuda ulaşılamadı

Kaynak: İHA

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Baraj gölünde çıkan kesik kola ait vücuda ulaşılamadı

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