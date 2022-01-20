Baraj Doluluk Oranları! 20 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Ocak 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 20 Ocak Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 20 Ocak Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Ocak Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 20 Ocak Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

20 OCAK 2022 PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İSTANBUL



ANKARA



İZMİR

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