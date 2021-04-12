Baraj 35. bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 34. bölüm izle

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BARAJ 34. bölüm FULL İZLE!

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında 34. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 34. bölümün ardından şimdi de Baraj 35. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj 35. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARAJ 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BARAJ 35. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Alihan'la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan'ın Nehir'den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık'ın kollarında bulur.

Halit, Zahra'nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

BARAJ 34. BÖLÜM İZLE

Baraj 34. bölüm izlemek için tıklayınız!

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Oyuncular