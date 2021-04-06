Baraj 34. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 33. bölüm izle

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BARAJ 33. bölüm FULL İZLE!

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında 33. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 33. bölümün ardından şimdi de Baraj 34. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj 34. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARAJ 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARAJ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir'in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir'le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

BARAJ 33. BÖLÜM İZLE

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BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Oyuncular