Baraj 3. bölüm 3. fragman ekrana geldi! Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj dizisi 3. bölüm ne zaman yayımlanacak? Nazım, Nehir'in barajda kaldığı süre uzadıkça Tarık'a muhtaç olmaya başlar. Tarık ise oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir'in diğerlerinden farklı olduğu düşüncesi duygularına şekillendirir. Baraj dizisi 3. bölüm 3. fragman haberimizde.

Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damşa Yılmaz ve Burak Yörük'ün oynadığı Baraj dizisi, 1977 yapımı Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı aynı adlı filmden uyarlandı. Nazım'ın umutsuz aşkının etrafında şekillenen hikayede kazanan Tarık mı yoksa Nazım mı olacak?

BARAJ DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE...

BARAJ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Nazım'ın özgüven sorunu nedeniyle aşık olduğu kadına söylediği yalan başına dert olur. İki adam arasında kalan Nehir ise durumdan habersiz, olayları anlamaya çalışır.

Koronavirüs sebebiyle sezon arası veren Baraj dizisi 3. yenib ölüm ile 1 Eylül'de takiplerinin karşısında olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım'ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım'ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım'ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır.

Git gide daha çok Tarık'a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir'in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.