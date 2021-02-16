Baraj 27. bölüm full izle! Baraj fragman izle! FOX Baraj son bölüm izle!
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Baraj 27. bölüm full izle! Baraj fragman izle! FOX Baraj son bölüm izle!

16.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:32
Baraj 27. bölüm full izle! Baraj fragman izle! FOX Baraj son bölüm izle!

FOX ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Baraj 27. bölüm full izle! Baraj fragman izle! FOX Baraj son bölüm izle! Baraj izle! Baraj oyuncuları!

1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan, Salı akşamları saat 20.00'da yayınlananBaraj 27. bölüm full izle! Baraj fragman izle! FOX Baraj son bölüm izle!

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir'e olan güvenini kaybetmiştir. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık'ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE!

BARAJ 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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