Baraj 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj hangi gün, saat kaçta? Baraj izle!
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Baraj 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj hangi gün, saat kaçta? Baraj izle!

13.11.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:21
Baraj 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj hangi gün, saat kaçta? Baraj izle!

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Baraj 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj hangi gün, saat kaçta? Baraj izle!

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu Baraj 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj hangi gün, saat kaçta? Baraj izle!

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin'den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir'den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir. Halil'in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil'in kız kardeşi Meryem'in baraja gelmesi hem Tarık'ı hem de Zahra'yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil'in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Baraj, Salı günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaktadır.

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