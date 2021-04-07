Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten aşk itirafı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten aşk itirafı!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten aşk itirafı!

Son dönemin gözde oyuncularından Burak Yörük, 'Aşk hakkında düşünceleriniz nedir?' sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

Baraj dizisinin Tarık'ı Burak Yörük, Onedio'nun sorularını yanıtladı.

Yörük, 'Çapkın mısınız?' sorusuna, "Kızları sürekli tavlama peşinde olan bir tip değilim. Çapkın değil aksine düz bir insanım" yanıtını vererek şaşırttı.

Aşk hakkında da konuşan Burak Yörük, "Aşk tabii ki önemli. İlişkilerimde mantıktan çok duyguya önem veriyorum. Duygusal biriyim" ifadelerini kullandı.

Burak Yörük son olarak Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu ile aşk yaşamıştı.İkili, fikir ayrılığı nedeniyle ayrılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten aşk itirafı! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:23:12. #1.16#
title