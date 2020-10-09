Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan'ın son hali! Banu Alkan'a neden Afrodit deniyor?
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Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan'ın son hali! Banu Alkan'a neden Afrodit deniyor?

09.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:55
Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan'ın son hali! Banu Alkan'a neden Afrodit deniyor?

Yeşilçam filmlerinde güzelliğiyle öne çıkan isimlerden olan Banu Alkan kimdir? Banu Alkan kaç yaşında? Banu Alkan'ın son hali ve hakkında merak edilenler haberimizde. Banu Alkan'a neden Afrodit deniyor?

Başarılı göçmen oyunculardan olan Banu Alkan, yeşilçam filmlerinde güzelliğiyle de beğenileri toplayan bir isimdir. Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan'ın son hali! Banu Alkan'a neden Afrodit deniyor?

BANU ALKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Ailece Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldılar ve Remka, önce "Yaprak" sonra da "Banu" oldu. Sonra İstanbul'a taşınarak Kartal'da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2.nci sınıfta ara verdi. Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi.

1998 yılında, "Neremi" adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında da "Kızma Birader" isimli televizyon dizilerinde oynadı. Banu Alkan, 1975 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. "Afrodit" lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine son veren sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.

BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?

1958 yılında dünyaya gelen Banu Alkan, 62 yaşındadır.

BANU ALKAN FİLMLERİ, DİZİLERİ

İsyan (1975)

Taksi Şoförü (1976)

Akrep Yuvası (1977)

Vurun Beni Öldürün (1980)

Ağla Gözlerim (1981)

Günah Defteri (1981)

Ben De Özledim (1981)

Nikah Masası (1982)

Aşkların En Güzeli (1982)

İlişki (1983)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Gecelerin Kadını (1983)

Kadınca (1984)

Sokaktan Gelen Kadın (1984)

Kızgın Güneş (1984)

Katiller De Ağlar (1985)

Arzu (1985)

Bu İkiliye Dikkat (1985)

Sarı Bela (1985)

Mavi Yolculuk (1986)

Seviyorum (1986)

Afrodit (1987)

Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş (1987)

Yaşamak (1988)

katillerde ağlar

Vahşi Ve Güzel (1989)

Tuzu Kurular (2001) - (TV Dizi)

Kızma Birader (2005) - (TV Dizi)

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