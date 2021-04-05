Banu Alkan'ı yıkan ölüm

Banu Alkan'ın, ablası Fehime Alkan hayatını kaybetti. Instagram'dan açıklama yapan sanatçı, "Acımız çok büyük ve derin..." diye yazdı
Banu Alkan, ablası Fehime Alkan'ın bu sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Instagram'dan paylaşım yapan sanatçı, "Canım ablam, değerlim, efsanem, ışığım, ablamı kaybettim. Sevenlerimden dua bekliyorum. Acımız çok büyük ve derin..." diye yazdı. Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiği ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığı öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin