Banliyö ne demek? TDK'ya göre banliyö nedir, ne demek? Banliyö ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Fransızca kökenli Banliyö kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Banliyö nedir, ne demek? Banliyö ne anlama geliyor? TDK'ya göre Banliyö ne manaya geliyor? Banliyönün anlamları nedir? Detaylar haberimizde...