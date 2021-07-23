Banliyö ne demek? TDK'ya göre banliyö nedir, ne demek? Banliyö ne anlama geliyor?
Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Fransızca kökenli Banliyö kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Banliyö nedir, ne demek? Banliyö ne anlama geliyor? TDK'ya göre Banliyö ne manaya geliyor? Banliyönün anlamları nedir? Detaylar haberimizde...
TDK'ya göre Banliyö ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Banliyö nedir, ekabir ne demektir? Banliyö cümle içinde kullanımına örnekler...
TDK'YA GÖRE BANLİYÖ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre banliyö kelimesi "Yörekent" anlamına gelmektedir. Yörekent kelimesi ise "Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, banliyö." anlamına geliyor.
TDK'ya göre banliyö anlamı : Yörekent
TDK'ya göre yörekent anlamı : Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, banliyö.