Bankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilere altın hediyesi
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Bankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilere altın hediyesi

Bankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilere altın hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görev başındayken buldukları içinde 3 çeyrek altın ve 300 TL bulunan çantayı sahibi Müslime Akmazkoç'a ulaştıran 3 personele, duyarlı davranışlarından dolayı çeyrek altın hediye etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görev başındayken buldukları içinde 3 çeyrek altın ve 300 TL bulunan çantayı sahibi Müslime Akmazkoç'a ulaştıran 3 personele, duyarlı davranışlarından dolayı çeyrek altın hediye etti. Çantanın sahibi Akmazkoç, eskiyen çamaşır makinesini değiştirmek için para biriktirdiğini ifade etmişti.

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan; Erdal Tek, Cengiz Pekmez ve Sinan Gülmez, Maltepe Mahallesi'nde görev başındayken bankta unutulmuş çantayı polis ekipleri aracılığıyla sahibi Müslime Akmazkoç'a ulaştırmıştı. Müslüme Akmazkoç, eskiyen çamaşır makinesini değiştirmek için para biriktirdiğini ifade etmişti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu duyarlı davranışın topluma örnek olması amacıyla çantanın sahibine teslim edilmesine vesile olan belediye personellerine çeyrek altın hediye etti.

Çantanın sahibine ulaştırılmasını sağlayan personele teşekkür eden Başkan Gümrükçü, "Belediyeciliğin yalnızca yol ve kaldırım gibi hizmetler yapmaktan ibaret olmayıp, toplumla kurulan bir gönül bağı olduğunu 3 emekçi arkadaşımız sergiledikleri örnek davranış ile hepimize bir kez daha gösterdi. Çiğli Belediyesi personelleri hakkın, hukukun ve alın terinin kıymetini bilen, hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışan insanlardır. Gösterdikleri dayanışma için hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Umarım bu güzel davranışları, Çiğlimiz başta olmak üzere toplumumuzun tamamında çok daha fazla görürüz" dedi. - İZMİR

Bankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilere altın hediyesi
Bankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilere altın hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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