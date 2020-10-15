Habermetre paylaştı: Servis edilen basın bültenleriyle ilgili bankalara ödül yağdı

Güçlü finansal yapıları, ülke ekonomisine sağladıkları kredi desteği ve dijital dönüşümdeki öncü rolleri ile bankacılık sektörünün en büyük kuruluşlarının başında gelen Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayında aldıkları ödüllerle dikkat çekti.

Habermetre verilerine göre dört büyük banka aynı dönemde, ödül iletişimi ile ilgili 25 adet basın bülteni servis etti. 11 adet farklı basın bülteni ile Akbank ilk sırada yer alırken, onu 9 adet ile Garanti BBVA, 3 adet ile Yapı Kredi ve servis ettiği 2 adet basın bülteni ile İş Bankası takip etti.

EYLÜL AYI ÖDÜL AYI OLDU

Habermetre verilerine göre, ödül iletişimleri ile ilgili basın bültenleri toplamda en çok 9 adet ile Eylül ayında servis edilirken, Ağustos'ta 5, Ocak ve Temmuz aylarında 3, Şubat'ta 2, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında 1 adet ödül iletişimi bülteni servis edilirken, pandemi nedeniyle neredeyse tüm sektörlerdeki markaların iletişim çalışmalarını azalttığı ya da durdurduğu nisan ayında ise bu konuda hiç basın bülteni servis edilmedi.

EN ÇOK ÖDÜL EUROMONEY VE GLOBAL FİNANCE'TAN

Yılın ilk dokuz ayında bankaların servis ettiği basın bültenlerinde ödülü veren marka olarak geçen kurumlar arasında beş adet bülten ile sermaye piyasaları ve bankacılık alanında dünyanın önde gelen dergilerinden biri olan Euromoney, en çok ödül iletişimine konu olan kurum olarak dikkat çekerken, onu 4 adet bülten ile dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance, 3 adet bülten ile Uluslararası iş ödülleri programı Stevie International Business Awards, 2'şer adet bülten ile World Finance Magazine ve Brandon Hall Group ve birer adet bülten ile A'Design, British Safety Council, EMEA Finance, European CEO Magazine, Financial Times Grubu, Global Economics, Institutional Investor, iF Design, Kincentric, Red Dot ve Sardis takip etti.

KURUM SÖZCÜLÜĞÜNDE ÜST YÖNETİM İMZASI

Habermetre verilerine göre, Bankaların ödül iletişimi basın bültenlerinde toplamda 14 farklı kurum sözcüsü yer alırken, Akbank basın bültenlerinde "6 farklı kurum sözcüsüne", Garanti BBVA "5 farklı kurum sözcüsüne", Yapı Kredi "2 farklı kurum sözcüsüne" ve İş Bankası ise "1 kurum sözcüsüne" yer verdi.

Akbank ödül iletişimi basın bültenlerinde Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil 4 basın bülteninde sözcü olarak yer aldı. Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri GMY Burcu Civelek Yüce ve Ticari Bankacılık GMY Mehmet Tugal iki, Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri GMY Alp Keler, Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen ve İnsan ve Kültür GMY Pınar Anapa birer adet basın bülteninde sözcü olarak konumlandı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ 2 basın bülteninde sözcü olarak yer aldı. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı GMY Ebru Dildar Edin üç, Yetenek ve Kültür GMY Didem Dinçer Başer iki, Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık GMY Işıl Akdemir Evlioğlu ve Bireysel Bankacılık GMY Mahmut Akten ise 1'er adet basın bülteninde sözcü olarak konumlandı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek 1 bültenin sözcüsü konumundayken, Yapı Kredi de ise, Alternatif Dağıtım Kanalları Yakup Doğan iki ve Kurumsal ve Ticari Bankacılık GMY Erhan Adalı 1 bültende sözcü olarak konumlandı.

İŞTE BANKALARIN ALDIĞI ÖDÜLLER!

Habermetre verilerine göre Akbank ödül iletişimi basın bültenleri, Web sitelerinde "967 adet yansıma" ile, "219.965 Okunma sayısına" ve "19.987$ reklam eşdeğerine" ulaştı. İlgili yansımalar, 11 haberde manşette, 66 haberde ise ana sayfada yer alırken, 62 saat manşette, 438 saat de ana sayfada kaldı. Akbank ödül iletişimleri ile web sitelerinde en çok yansımayı, Eylül ayında servis edilen ve 134 adet yansıma alan "Euromoney/Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası Ödülü" basın bülteni ile alırken, "Institutional Investor/Yatırımcı İlişkilerinde Türkiye'nin En İyisi" (Eylül-112 adet yansıma) , "EMEA Finance/Akbank 5. Kez "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" (Eylül-106), "Brandon Hall Group'tan Akbank İnsan ve Kültür'e 1 Altın Ve 3 Bronz Ödül" (Eylül-105), "Kincentric En İyi İşyerleri Programı/Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü" (Ağustos-103), "Euromoney/Türkiye'nin En İyi Bankası Ödülü" (Temmuz-93), "Red Dot Award: Akbank Mobil'e Brands & Communication Design 2020 Ödülü" (Ağustos-72), "Akbank Mobil/iF Design ve A'Design Ödülleri" (Mayıs-67), "Euromoney/Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası" (Ocak-61), "Global Finance/Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi Ödülü" (Mart-60), "Akbank Private Banking/Financial Times Grubu Professional Wealth Management-Dijital Müşteri Deneyiminde Güneydoğu Avrupa'nın En İyisi (Temmuz-54) basın bültenleri yansımaları onu takip etti.

Habermetre verilerine göre Garanti BBVA ödül iletişimi basın bültenleri, "756 adet yansıma" ile, "105.907 Okunma sayısına" ve "9.199$ reklam eşdeğerine" ulaştı. İlgili yansımalar, 8 haberde manşette, 51 haberde ise ana sayfada yer alırken, 30 saat manşette, 262 saat de ana sayfada kaldı. Garanti BBVA ödül iletişimleri ile web sitelerinde en çok yansımayı, Ağustos ayında servis edilen ve 122 adet yansıma alan "Euromoney/Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Banka" basın bülteni ile alırken, "World Finance Magazine Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası ve European CEO Magazine Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası Ödülleri" (Temmuz-112), "Garanti BBVA Entegre Faaliyet Raporu'na Altın Stevie Ödülü" (Eylül-111), "Stevie International Business Awards/Garanti BBVA Mobil Bankacılığın En İyisi" (Eylül-111), "British Safety Council/Uluslararası İş Güvenliği Ödülü" (Ağustos-107), "Global Economics/Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası Ödülleri" (Haziran-68), "Global Finance/Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" (Şubat-44), "Global Finance/Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" (Şubat-43), "World Finance/Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" (Ocak-38) basın bültenleri yansımaları onu takip etti.

Habermetre verilerine göre İş Bankası ödül iletişimi basın bültenleri, "234 adet yansıma", "33.220 Okunma sayısına" ve "2.187$ reklam eşdeğerine" ulaştı. İlgili yansımalar, 1 haberde manşette, 11 haberde ise ana sayfada yer alırken, 7 saat manşette, 60 saat de ana sayfada kaldı. İş Bankası, Eylül ayında servis ettiği bültenlerden "Brandon Hall Human Capital Management Excellence 2020 Ödülleri'nde İki Altın Ödül" bülteni ile 126 adet yansıma alırken, "Sardis Ödülleri/Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu" bülten ile de 108 adet yansıma aldı.

Habermetre verilerine göre Yapı Kredi ödül iletişimi basın bültenleri, "141 adet yansıma", "40.499 Okunma sayısına" ve "3.014$ reklam eşdeğerine" ulaştı. İlgili yansımalar, 3 haberde manşette, 13 haberde ise ana sayfada yer alırken, 13 saat manşette, 96 saat de ana sayfada kaldı. Yapı Krediödül iletişimleri ile web sitelerinde en çok yansımayı, Ağustos ayında servis edilen ve 52 adet yansıma alan "Global Finance/World's Best Digital Bank Awards 2020 - Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" basın bülteni ile alırken, "Stevie International Awards'ta Toplamda 19 Ödül" (Eylül-50), "Euromoney/Dış Ticaret Finansmanında Türkiye'nin Lider Bankası" (Ocak-39) basın bültenleri yansımaları onu takip etti.