Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar yeni mesai saatleri kaç? Bankaların öğle arası tatili saat kaçta? Akbank, Garanti, Ziraat saat kaçta açılıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar yeni mesai saatleri kaç? Bankaların öğle arası tatili saat kaçta? Akbank, Garanti, Ziraat saat kaçta açılıyor?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar yeni mesai saatleri kaç? Bankaların öğle arası tatili saat kaçta? Akbank, Garanti, Ziraat saat kaçta açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Peki, Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar ne zaman açılıyor? Bankaların çalışma saatleri! Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar yeni mesai saatleri kaç? Akbank, Garanti, Ziraat saat kaçta açılıyor?

Bankalar saat kaçta açılıyor? Banka açılış saatleri - Bankaların öğle arası kaçla kaç arası? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından en çok merak edilen konuların başında banka çalışma saatleri geliyor. Banka çalışma saatleri değişti mi? Peki bankalar kaçta açılıyor? Güncel yeni banka çalışma saatleri ve öğle arası saatleri!

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Pek çok banka, yeni çalışma saatlerini müşterilerine duyurdu.

Denizbank çalışma saatleri;

"Degerli Musterimiz, sizlerin ve calisanlarimizin sagligini korumak amaciyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla subelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak degismistir. Bankacilik islemlerinizi internet subemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarimizdan veya ATM'lerimizden gerceklestirebilirsiniz. Saglikli gunler dileriz."

Garanti Bankası çalışma saatleri;

Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

Yapı Kredi çalışma saatleri;

'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi. Kaynak: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Akbank çalışma saatleri;

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai sa

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Burak Sergen Damla Sönmez
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar yeni mesai saatleri kaç? Bankaların öğle arası tatili saat kaçta? Akbank, Garanti, Ziraat saat kaçta açılıyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:15:38. #1.16#

title