Bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Bugün bankalar kaçta açılıyor, EFT, havale yapılıyor mu?
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Bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Bugün bankalar kaçta açılıyor, EFT, havale yapılıyor mu?

Bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Bugün bankalar kaçta açılıyor, EFT, havale yapılıyor mu?
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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçecek olan bayram aynı zamanda resmi tatiller içerisinde yer almaktadır. Bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? merak konusu oldu. Peki, Bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Bugün bankalar kaçta açılıyor, EFT, havale yapılıyor mu? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı, Çarşamba günü bankalar açık mı?

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçecek olan bayram aynı zamanda resmi tatiller içerisinde yer almaktadır. Bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? merak konusu oldu. Peki, Bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Bugün bankalar kaçta açılıyor, EFT, havale yapılıyor mu? 19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı, Çarşamba günü bankalar açık mı? İşte detaylar haberimizde…

BANKALAR AÇIK MI? 19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan işletmeler arasında yer alıyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Aynı zamanda farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak aynı bankalar arası işlem olan havale resmi tatillerde de yapılabildiği için 19 Mayıs'ta da geçerli olacak.

Banka şubelerinde işlem yapacak olanlar 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamadıkları takdirde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.

Bankaların yanı sıra PTT'ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
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